Halep'te hayatını kaybeden siviller için gıyabi cenaze namazı

KONYA (AA) – Konya ve Karaman’da, Halep’teki sivillere yönelik saldırılara tepki gösterildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği üyesi bir grup, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde cuma namazı sonrası, Halep’teki sivillere yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından basın açıklamasını okuyan Nurullah Taş, Halep’te insanların katliam ve saldırılara maruz kaldığını söyledi.

Dünya kamuoyunun yaşanan bu saldırılar karşısında sessiz kaldığına dikkati çeken Taş, “Halep’i insansız bırakmak için adeta soykırım yapıyorlar. 15 Kasım’da rejim ve ittifak güçlerince 2 binden fazla hava saldırısı, 7 binden fazla da top atışı yapıldı. Zalimler camileri, hastaneleri, okulları ve fırınları vuruyor. Deprem etkisi uyandıran sığınak delici bombalar atılıyor. Bugün Halepliler ile olduğumuzu göstermek için toplandık. Bu saldırılarda şehit düşen kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldık.” diye konuştu.

-Karaman

Karaman’da Ülkü Ocakları üyesi bir grup, cuma namazının ardından Aktekke Kent Meydanı’nda bir araya gelerek, Halep’te hayatını kaybedenler ve hafta içerisinde yurt genelindeki terör olaylarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Latif Pulcu, yaptığı açıklamada, Halep’teki mazlumların, Anadolu insanının yardım ve desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek, “Saldırılarda hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine ulaşan kardeşlerimiz ile ülkemiz sınırları içerisinde gelişen terör olaylarında hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için bugün burada gıyabi cenaze namazı kıldık.” dedi.