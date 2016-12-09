Halep'te hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, Suriye’nin Halep kentinde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kent merkezindeki Cacabey Camisi’nde Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, cuma namazının ardından Halep’te yaşanan katliamda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz sonrasında basın açıklaması yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kırşehir Şube başkanı Oktay Cebeci, bugün Srebrenitsa’nın kaderini Halep’in yaşadığını belirterek, batının da yine üç maymunu oynadığını söyledi.

Halep için daha köklü çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Cebeci, şunları kaydetti:

“Bugün insanlık dramının merkezi Halep, aynı zamanda işte bu ve benzeri manzaralardan dolayı bir ahlak imtihanının da merkezidir. Halep bir ahlak meselesidir. Tıpkı Arakan, Filistin, Afganistan, Irak, Mısır gibi. Halep, geç kalınmış olsa da ahlak isyanının başlangıç noktasıdır. Adil bir dünyanın vicdanları harekete geçirdiğimiz zaman mümkün olduğuna inanıyoruz. Halep’e bir vicdan köprüsü oluşturmak zorundayız. İnşallah bunu başaracağız. Bunun ilk adımı olarak da ‘Halep’i açlıktan, insanlığı utançtan kurtar’ temalı kampanyamızı başlattık. Halep büyük bir hapishaneye, bir açlık kampına, bir işkence kampına dönüşmüş durumda. Bir taraftan bombalar yağıyor, bir tarafta açlık insanları vuruyor. Bir an önce insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor.”