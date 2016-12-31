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“Halep'te İnsanlık Ölmesin” kampanyası

31 Aralık 2016 Cumartesi, 14:05

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ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı Mihalıççık Şubesi tarafından düzenlenen “Halep’te İnsanlık Ölmesin” kampanyası için toplalanan bir tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

Vatandaşlardan toplanan içinde çeşitli yaşam malzemelerinin bulunduğu tır, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Mihalıççık İlçe Müftülüğü önünde gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan İlçe Müftüsü Yavuz Horoz, “Halkımızın özverisiyle bir tırı doldurduk. Müslümanlığın gereği olan bu yardımlaşmadan dolayı esnaflarımıza, vatandaşlarımıza ve yardım tırını temin eden Belediye Başkanı İsmail Uysal’dan Allah razı olsun dualarımız onlarla.” dedi.

Hazırlanan yardım tırı İlçe Müftüsü Horoz’un yaptığı duanın ardından uğurlandı.

halep Mihalıççık Türkiye Diyanet Vakfı

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