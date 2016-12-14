Halep'te sivillere yönelik saldırılara tepkiler

– Suriye’nin Halep kentinde sivillere yönelik saldırılar, İran’ın Ankara Büyükelçiliği önünde TÜGVA, İnanç Özgürlüğü Platformu ve bir grup Suriyeli öğrenci tarafından protesto edildi

ANKARA (AA) – Suriye’nin Halep kentinde yaşanan sivillere yönelik saldırılar, İran’ın Ankara Büyükelçiliği önünde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnanç Özgürlüğü Platformu ve bir grup Suriyeli öğrenci tarafından protesto edildi.

Aralarında insani yardım kuruluşlarının da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının, sabah saatlerinde ateşkesin İran destekli Şii milisler ve Beşşar Esed’e bağlı rejim güçleri tarafından bozulması ve yaklaşık 6 kilometrekarelik alana sıkışmış durumda 100 bin civarındaki sivilin havadan bombardımanla ve topçu atışlarıyla vurulmasına tepki eylemleri devam ediyor.

Dün Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul’daki Başkonsolosluğu önünde yapılan eylemlerin ardından, bu akşam da İran’ın Ankara Büyükelçiliği önünde TÜGVA, İnanç Özgürlüğü Platformu ve bir grup Suriyeli öğrenci tarafından eylem düzenlendi.

İran komutasındaki Şii milislerin Halep’teki yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarında ölen sivilleri anan grup, ellerinde saldırıları kınayan dövizlerle “Tankları durdurduk, katliamları durdurabiliriz”, “Katil İran Suriye’den defol”, “Halep zalimlerin günahı, dünyanın utancıdır”, “Halep’te katliam, BM’de tiyatro var” şeklinde slogan attı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Halep’te olanlar, daha önce başka coğrafyalarda da oldu. Bugün Halep’te olanlar hepimizin gözleri önünde oluyor. İnsanlık tarihi daha önce de vahşetler, katliamlar ve soykırımlar gördü. Fakat bu sefer başka, bu defa canlı yayında oluyor. Bu defa bütün dünyanın gözü önünde oluyor. İnsanlığın, Batının, Amerika’nın ve tüm gayrimüslümlerin hayatın amentüsü gibi önümüze sunduğu ilkeler, insan hakları gibi ilkelerin yerle bir olduğunu gördük.”

Slogan atarak İran’a karşı hiçbir şey elde edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, “Bizler burada toplanarak, slogan atarak İran’a hiçbir şey yapamayacağımızın farkındayız. Bizim tek talebimiz var artık hükümetlerin, idarelerin uyanması. İran, bu coğrafyanın katilidir, bu gerçeğin farkına varılması lazım. İran, Afgan işgalinde, Irak işgalinde ABD’ye çanak tuttu, bugün de Halep’in katledilmesinde de mimardır.” ifadesi kullanıldı.