Halep'te sivillere yönelik saldırılara tepkiler

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de yaşayan Suriyeliler, Halep’te sivillere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği’nin çağrısıyla bir alışveriş merkezinin önünde toplanan kalabalık, Halep’teki saldırılara tepki göstererek, Esed rejimini kınadı.

Türkiye ve Suriye bayraklarıyla protestoya katılanlar, hazırladıkları dövizlerle Esed rejimi, İran, Birleşmiş Milletler ve Batı ülkelerini protesto etti.

Daha sonra gruptakiler, üzerinde “Halep” yazılı tabutla alışveriş merkezinin önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Muzaffer Marangozoğlu, burada yaptığı açıklamada, aylardır Halep’te, bütün dünyanın gözleri önünde, kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve engelli demeden, ağır silahlar ve uçaklardan atılan varil bombalarıyla büyük bir katliam yaşandığını söyledi.

Halep’teki katliamlara dünya kamuoyunun sessiz kaldığına dikkati çeken Marangozoğlu, “Halep’te abluka altında kalan binlerce Suriyelinin can çekişmesine, genç kızlara tecavüz edilmesine, bunca işkencelere, sefalete, açlığa, soğuğa, hastalıklara, yetim kalmış binlerce çocuğa dünya maalesef hep seyirci kalmış ve insanlık imtihanını bu anlamda kaybetmiştir.” dedi.

-“Mazlumların gür sesi ve savunucusu sadece Türkiye Cumhuriyeti kalmıştır”

İnsanlığın Halep’te zalimler tarafından katledildiğini vurgulayan Marangozoğlu, şunları kaydetti:

“Net bir şekilde görülüyor ki ümmetin dertleriyle dertlenebilen, mazlumların gür sesi ve savunucusu sadece Türkiye Cumhuriyeti kalmıştır. Türkiye’nin bu onurlu tutumunu ve duruşunu hazmedemeyen emperyalist güçler, terör örgütlerini kullanarak baskı unsuru oluşturmaya çalışıyorlar. İstanbul’daki patlamanın da bu baskının bir tezahürü olduğunu biliyoruz. Halep’te insanlık zalimler tarafından katledilirken Birleşmiş Milletler’de Halep için alınan ateşkes kararı Çin tarafından veto edildi. ‘Suriye’deki zulme devam edin’ denildi ancak Türkiye’nin gayretleriyle ateşkes sağlanabildi. Halep halkı soykırıma uğrarken çocukların, kadınların feryatları arşı inletirken Arap ve Müslüman ülke liderleri hala ciddi önlemler almıyor. Halep’e eğer gereken yardım eli uzatılmazsa mazlumların duası yerine ahı tutacak.”

Gruptakiler, konuşmanın ardından dua edip, dağıldı.