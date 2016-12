Halep'te sivillere yönelik saldırılara tepkiler

SAMSUN (AA) – Samsun, Sinop, Çorum ve Çankırı’da Halep’te yaşananlara tepki gösterildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen “Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında Halep’teki sivillere destek vermek amacıyla Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gitmek üzere Samsun’dan bir grubun yola çıkması dolayısıyla tören düzenlendi.

Canik Belediyesi önünde toplananlar, sinevizyonda Halep’teki zulmü anlatan görüntüleri izledi.

Samsun İnsani Yardım Derneği Başkanı Ersan Salihoğlu, burada yaptığı açıklamada, Halep’te Esed rejimi ve ona destek veren güçler tarafından sivillere yönelik katliam yapıldığını, yaşanan bu insanlık dramına dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç ise Halep başta olmak üzere Suriye’de Müslüman halkın zulüm ve baskı altında katledildiğini, Müslüman coğrafyanın tek ümidinin Türkiye olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından “Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında 54 kişinin bulunduğu otobüs ile Canik Arama Kurtarma ekibinden oluşan konvoy, Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaşmak üzere Hatay’a hareket etti.

– Sinop

Uğur Mumcu Meydanı’nda bir araya gelen üniversite öğrencileri, ellerindeki Türk bayraklarıyla tekbir getirip slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Orhan Bahşiş, Halep’teki zulme karşı tüm insanlığın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Batılı devletler ve Avrupa Birliği’nden yardım beklemektense İslam aleminin fitneyi bitirme mücadelesine koyulmaları gerektiğini vurgulayan Bahşiş, şunları kaydetti:

“Bugün gözlerini kan bulamış emperyalist güçler ve onların çok yüzlü işbirlikçileri, Suriye direnişinin en büyük kalesi olan Halep’i düşürmek için topyekun saldırı içindedir. 2001 yılından bu yana Suriye’de devam eden iç savaşta yaklaşık 300 bin insan hayatını kaybetmiştir. 4 milyonu ülkemizde olmak üzere milyonlarca insan mülteci konumuna düşmüştür. Aylardır devam eden Halep katliamında da binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Ümmetin sessizliği yüzünden Halep düşme noktasına gelmiştir. Bu zulme karşı dik durarak masun insanların seslerine kulak vermeliyiz.”

Grup, Halep’te hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

– Çorum

Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Suriye’nin Halep kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Bazı vatandaşların da destek verdiği etkinlikte öğrenciler, ellerindeki “Halep’te insanlık katlediliyor”, “Tek çare İslam Birliği”, “Katliama sessiz kalma” yazılı dövizler ile sloganlar atarak Halep’te yaşananlara tepki gösterdi.

Grup adına konuşan üniversite öğrencisi Osman Orta, Suriye’de 5 yıldır insanlık dramı yaşandığını, tüm dünyanın da bu dram karşısında sessiz kaldığını söyledi.

Aylardır kuşatma altında olan Halep’te özellikle sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini belirten Orta, “Halep yanıyor, çocuklar göz göre göre boğuluyor. Zalimler mazlumların, kadın, çocuk, sivil demeden kanlarını akıtıyor. Bu insanlık ayıbı karşısında en az failleri kadar suçlu olan başta halkı Müslüman olan ülkeler olmak üzere sessiz kalan, hatta bilinçli politikaları ile trajedinin artmasına sebep olan modern Batı’dır. Yaşananların kazananı ise yoktur.” dedi.

İslam ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın yaşananlar karşısında suskunluğunu koruduğuna dikkati çeken Orta, mazlumlara sadece Türkiye’nin kucak açtığını vurguladı.

Grup, daha sonra dağıldı.

– Çankırı

Çankırı Karatekin Parkı’nda toplanan AK Parti Gençlik Kolları ile Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, Suriye’nin Halep kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

AK Parti Çankırı Gençlik Kolları Başkanı Koray Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, yıllardır İslam coğrafyasında zulüm yaşandığını anlattı.

Zulmün Halep’te zirveye çıktığına dikkati çeken Erdoğan, “Zulüm Halep’te zirveye çıkmıştır ve bir katliama dönüşmüştür. Halep’te şu an insanlık katledilmektedir. Yaşayanlara nefes alma hakkının verilmediği, her gün yüzlerce sivilin katledildiği Halep’te bir insanlık suçu işlenmektedir. Halep’i görmezden gelmemeliyiz, orada yaşanan zulme sessiz kalmamalıyız.” ifadesini kullandı.

Her zaman mazlumun yanında olacaklarını dile getiren Erdoğan, “Dünyadaki her bir bireyin yaşama hakkını ihlal etmek isteyen bu kirli zihniyete karşı duruşumuzu göstereceğiz. Yaşanan zulümlere karşı tek yaptığı acil toplanmak olan Birleşmiş Milletlere, kendinden başka kimseyi düşünmeyen ve terörizmi beslemekten geri durmayan Avrupa Birliği’ne, zalim Esed’e desteğini açıktan yapan Rusya’ya ve İran’a tepkimizi her zaman en sert biçimde göstereceğiz.” diye konuştu.

Grup, duanın ardından dağıldı.