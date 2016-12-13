Halep'te sivillere yönelik saldırılara tepkiler

ANKARA (AA) – Suriye’nin Halep kentinde, sivillere yönelik saldırılar, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

Büyükelçilik binası önünde toplanan, aralarında Alperen Ocakları, Türkiye Gençlik Vakfı, Erbakan Vakfı, Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası ve Kubbe Derneği’nin üyeleri, Suriye’nin Halep kentinde sivillere yönelik saldırıları kınadı.

Grup adına açıklama yapan Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İsmail Yıldız, Rusya, İran ve Suriye’nin rejim güçlerinin Halep’te yaptığı katliamı kınamak üzere toplandıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Dün gece Halep’te Rusya’nın desteklediği rejim güçleri, 100 bin sivili 6 kilometrelik bir alana sıkıştırdı. Dün gece dünya, tarihinin en kanlı gecelerinden birini yaşadı. Dün gece Halepli babalar Rusya’nın, rejim güçlerinin eline bırakmamak için, kendi çocuklarını katletmek için alimlerden fetva istediler. Dün gece Halep yandı.” ifadesini kullandı.

Alperen Ocakları Ankara İl Başkanı Mehmet Zahit Ayan, Esed rejiminin Suriye’yi yıkmak için zulüm yapmaktan kaçınmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Dün gece Türkiye’den sonra en çok Türk’ün yaşadığı, Halep’te kadınlarımızın tecavüze uğramamak için, intihar etmek için fetva isteyecek kadar zulmün arttığının haberlerini aldık. Tarih boyunca küffara bir taş bile atmayan İran milislerinin yaşlıları yaktığı, kadınlara tecavüz ettiği, çocukları öldürdüğü haberlerini aldık.”