Halep'te yaşananlara tepki

KAYSERİ (AA) – Memur-Sen Kayseri il temsilcisi Aydın Kalkan, Suriye rejim güçlerinin ve Rusya’nın saldırılarını artırması sonucunda Halep’te çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Kalkan, sendikanın eylül ayı il divan toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye’nin Halep kentinde yaşanan drama değindi.

Suriye’nin sadece İslam aleminin değil, tüm insanlığın kanayan yarası olduğunu belirten Kalkan, “Son günlerde Suriye rejim güçlerinin ve Rusya’nın saldırılarını artırması sonucu Halep yanmaktadır. Yüzün üzerinde çocuk hayatını kaybetmiş ve yüzlerce insanla birlikte vicdanlar ve sözüm ona çağdaş insanlık da zalim uçaklarının bombaları karşısında enkaz altında kalmıştır.” ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı Operasyonu’na da değinen ve bunu desteklediklerinin altını çizen Kalkan, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Fırat Kalkanı operasyonu, güney sınırımızın terör yuvalanmalarından temizleme harekatıdır. Her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de kendi sınırlarını koruma hakkı vardır. Bu hakkı kullanan iradenin ve kahraman askerlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Suriye konusunda emperyalist güçlerin bu bölgeye barış getireceğine inanmıyoruz. İslam coğrafyasını ilgilendiren bu gibi sorunları ancak Müslüman devletlerin bir araya gelerek çözeceklerine inanıyoruz.”

Son günlerde FETÖ’nün ikinci bir darbe girişimi yapacağının dillendirildiğini hatırlatan Kalkan, 15 Temmuz’da olduğu gibi yine millet iradesine sahip çıkacaklarını belirtti.

15 Temmuz’da onurunu, şerefini ve bağımsızlığını kurtaran bu milletin asla böyle bir kalkışmaya müsaade etmeyeceğinin altını çizen Kalkan, Memur- Sen ailesi olarak bütün üyeleri ile Türkiye’ye ve demokrasiye karşı gelebilecek tüm iç ve dış hainliklere karşı teyakkuz halinde olduklarını kaydetti.