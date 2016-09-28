Halep'teki saldırılara tepkiler

ÇANKIRI (AA) – Çankırı’da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi bir grup, Halep’teki saldırılara tepki gösterdi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’ndeki yemekhane önünde toplanan bir grup TÜGVA üyesi ile öğrenciler, Halep’e yönelik saldırıları protesto etti.

TÜGVA Çankırı İl Temsilciliği Yükseköğretim Koordinatörü Ragıp Çelik, burada yaptığı açıklamada, küresel sömürü düzeninin İslam coğrafyasını kan gölüne çevirmeye devam ettiğini söyledi.

Suriye’de insanlık dramı yaşandığını dile getiren Çelik, “Kimyasal silahlarla masum çocuklar ve kadınlar katledilirken milyonlarca insan da yerlerinden yurtlarından ayrılmak durumunda kalmıştır. Bombaların menşei dünyanın kan emici vampirleri olan küresel sömürü ülkeleri arasında değişirken ölenlerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açık bir şekilde görülmektedir.” dedi.

Halep’e düzenlenen son saldırılarda 500’den fazla sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

“Bizler, Müslümanlar olarak masum insanların ölümlerini ırk, din ve mezhep ayrımı gütmeden eşit görmekteyiz. Ölümlerin mukayesesi yapılmaz ancak Batı’da öldürülen 5 kişi ile savunmasız halde bombardıman altında katledilen, çoğu çocuk ve kadın 500 kişinin ölümünün dünya kamuoyunda edindikleri yer hepimizin malumudur. Güçlünün haklı olduğu bir uluslararası hukuk sistemini ve onun ikiyüzlü araçlarını reddediyoruz. Yeni üretilen silahların tatbikatını İslam coğrafyasında yapan ancak İslam’ı ve Müslümanları terörizmin kaynağı olarak gören tüm ülkelere sesleniyoruz. İslam ve insan bir bütündür.

İnsanın olduğu her yer bizim yanı başımızdır.”