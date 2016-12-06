Halep'teki sivillere yönelik saldırılara tepkiler

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ahi Sivil Akıl Platformu (KAHİSA) Başkanı İbrahim Küçükdeveci, Halep’te sivilleri hedef alan saldırıları protesto ettiklerini belirterek, “Halep tüm dünyanın gözü önünde yanıyor. Hiçbir insani kaygı gözetilmeden, apaçık bir ateş yağmuruyla yakılmak isteniyor.” dedi.

Memur-Sen Kırşehir İl Başkanlığı binasında platform üyesi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyen Küçükdeveci, Halep’in kadim İslam medeniyetinin göz bebeği bir şehir olduğunu ifade ederek, adeta haritadan silinmek istendiğini söyledi.

Yapılan saldırılarda sivillerin büyük zarar gördüğünü dile getiren Küçükdeveci, şunları kaydetti:

“Halep tüm dünyanın gözü önünde yanıyor. Hiçbir insani kaygı gözetilmeden, apaçık bir ateş yağmuruyla yakılmak isteniyor. Şehir halkı, boyun eğmeden, onuruyla direnerek şehadete yürüyor. Halep, üzerine ölü toprağı serpilmiş bir ümmetin aleyhinde Allah’a şahitlikte bulunarak direniyor. Ümmetin suskunluğunu, acizliğini, konforcu, nemelazımcı sinmişliğini yerin dibine batırırcasına vakur ve izzetle yalnız Allah’a dayanarak ümmetin şerefini koruyor. Tüm bunlara rağmen Halep direnecek ve Allah’ın izniyle zafere ulaşacaktır.”

Dövizin yükselişine de değinen Küçükdeveci, Türkiye’nin kutlu yürüyüşünün dışarıdan gelen saldırılar ve içerideki aymazların eliyle sekteye uğratılmaya, darbe girişimleri, terör faaliyetleriyle enerji kaybettirmeye çalışıldığını belirtti.

Kırşehir Ahi Sivil Akıl Platformu olarak vatandaşlara çağrı yaptıklarını vurgulayan Küçükdeveci, yastık altındaki dolar ve avrolarını bozdurup küresel güçlerin oyunlarını boşa çıkarmalarını istediklerini ifade etti.