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Halepten büyük kaçış

Suriye’nin ikinci büyük kenti olan Halep’te, Esad rejiminin kentin büyük bölümünde kontrolü ele geçirmesinden daha sonra sivil vatandaşlar güvendi gördükleri muhaliflerin bulunduğu bölgeye gidiyor.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 18:13
halepten-buyuk-kacis

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Suriye’nin ikinci büyük kenti olan Halep’te, Esad rejiminin kentin büyük bölümünde kontrolü ele geçirmesinden daha sonra sivil vatandaşlar güvendi gördükleri muhaliflerin bulunduğu bölgeye gidiyor. Binlerce Suriyelinin, yürüyerek güvenli bölgelere gittikleri gözlendi. Bayan, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu kalabalık, yanlarına aldıkları eşyalar ile yürüyor. Yakınları ile vedalaşan Suriyelilerin bitap ve bitkin oldukları gözlendi.

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