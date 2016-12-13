Halı saha çöktü: 4 yaralı

Edinilen bilgiye takriben, ilçenin Tekke Mahallesi Kuzuluk mevkiinde özel müteşebbise ait halı sahanın, akşam saatlerinde kar yağışına tabi fazla kar yükünden dolayı tavanı komple çöktü.

Kazada halı sahanın tavanının her iki tarafı da ortaya çökerken, o sırada sahada antrenman yapan amatör futbol liginde çaba eden Şiran Karacaspor oyuncularından Fahrettin Özsan, Fatih İşlemez, Buğrahan Celepci ve Yavuz Şamil Yaşar yaralandı.

Yaralılar 112 Ivedi Servis ambulansıyla kaldırıldıkları Şiran Devlet Hastanesi’nde çare altına alınırken, kafasına darbe bölge Fahrettin Özsan ve Fatih İşlemez, ileri tetkik ve çare için Kelkit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Öteki sporcuların kazadan hafif sıyrık ve çarpmalarla kurtulduğu açıklama edildi.

Olayın peşinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandıran Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, tesisisin tavanının fazla kar yükünden dolayı çöktüğünü, o sırada tesiste antrenman yapan Şiran Karacsporlu oyuncuların yaralandığını söyledi.

Başkan Altıparmak, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiğini, geçtiğimiz hafta etkin gerçekleşen yağış ve bugünkü yağışla birlikte kar kalınlığının arttığını sözlerine ekledi.

Recep Ergin

