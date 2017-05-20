Halı saha maçına çağrılmayınca kendi yöntemiyle 7 ayda 54 kilo verdi

119 kilodan 65 kiloya düşen Efe, “Arkadaşlarımla halı saha maçı yapacağım süre çağrılmazdım, çünkü kiloluydum” dedi.

Selçuk Üniversitesinde okuyan 20 yaşındaki Emre Efe, aşırı kilolarından kurtulmak için birçok yöntemi denedi. Zayıflamaya karar verdiğinde 119 kilo olan Efe, spor, düzenli uyku ve sağlıklı gıda ile 7 ayda 54 kilo vererek 65 kiloya düştü. Zayıflamaya nasıl karar verdiğini anlatan Emre Efe, “Daha evvelden en son ulaştığım kilo ve zayıflamaya karar verdiğim kilo 119 kiloydu. Bütün tartıya çıktığım gün 119 kilo olduğunu görmüştüm ve iyice zayıfladığım dediğim noktada da 65 kiloyu gördüm. 54 kilo verdim. Bunu 7 ay gibi bir vakit içerisinde yaptım. Ben bunu bir şeyleri de başarılı olmak olarak görüyorum. Benim bir hayalim vardı. Bu iradeyle, azimle bu hayale erişebilmek için bu yolu izledim ve galiba başarılı oldum” dedi.

İnsanların kilolulara karşısında ön yargılı olduğunu söyleyen Emre Efe, “Kiloluyken natürel birincil kayda değer olarak çevre, toplum biraz kilolu insanlara ön yargımız var. Ben de bu ön yargılara emrindeki tutuluyordum kiloluyken. Lise öğrencisiyken, ilkokul öğrencisiyken çevremdeki inanların küçümseyen yaklaşımları oluyordu. Tabii ne dek önemsemek istemeseniz de, ailem ne değin yanımda olsa da birazcık sıkıntı yaşıyorsunuz bu konuyla ilgili” ifadelerini kullandı.

“Doğal ortamda zayıflamak bana hoş geliyordu”

Doğal yollarla zayıflamanın önemine uyarı çeken Efe, “Zayıflama kararı aldığım zamana dek anladım ki hiçbir şey beni tetiklememişti. Bir hayalim beni tetikleyecek bir şey olabilirdi ve bunu kilo verdikten daha sonra 50 küsur kilo verdikten sonra; ilk düştüğüm kilo 65 kilo oldu. Gerisinde şuan 72 kiloyum. Tamamen yağdan kilo verdikten sonra natürel birazcık da adale kaybı oldu. Peşinde kas kütlesini artırmaya, cisim geliştirmeye başladım. Bunu tamamen doğal ortamda yapmak bana hoş geliyordu. dışarıda spor yaparak ve beslenmemi kendi kendime ayarlayarak işe başladım” biçiminde konuştu.

“Arkadaşlarımla halı saha maçı yapacağım süre çağrılmazdım, çünkü kiloluydum”

Kiloluyken arkadaşları kadar oyuna çağrılmadığını anlatan Efe, “Kilolu olduğunuz hal her şekilde yansıyor. En küçük bir misal saptamak gerekirse arkadaşlarımla halı saha maçı yapacağım vakit çağrılmazdım. Çünkü kiloluydum, koşamazdım ki haklılardı da bir şey de diyemezdim. Nefes problemi oluyordu bir zaman sonradan. Pozitif yağlı beslenmek vücuda aşırı bir şekilde zarar veriyor. Bunun bilincine erken yaşta varmış olmam benim için kayda değer oldu. Yani bu konuda zayıfladığımdan beri hiçbir şekilde ben başardım havasına girmedim. Ben herkesin hangi konuda olursa olsun herkesin hayalleri doğrultusunda bir şeyler başarmasına neden olmak, yardım etmek istiyorum. Bu konuda çoğu kilolu arkadaşıma data verdim. Ben kilolu halimde evim 4’üncü katta idi bu 4 katın 1’inci katını bile çıkamıyordum. Şuan 9’uncu katta oturuyorum ve hiçbir şekilde daha asansör kullanmadım. 9 katı yürüyerek çıkıp iniyorum” dedi.

Zayıflamak için tavsiyelerini de sıralayan Efe, “Zayıflamak isteyenlere tavsiyem ilk önce spor yapsınlar, uykuya dikkat etsinler en önemlisi de beslenmedir. Eğer zayıflamak istemeyen biri varsa; ailesini düşünsün, çevresini düşünsün, sağlık durumu problemlerinin olabileceğini düşünsün ve bu şekilde sağlıklı beslensin” diye konuştu.