Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde bir kişi halı sahada maç yaparken geçirdiği yürek krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Belediyesi’nde İmar İşleri Teknikeri olarak çalışan 34 yaşındaki İsrafil Sarı, dün saat 20.30 sıralarında halı saha maçı yaptığı sırada fenalaştı. Arkadaşlarından yardım isteyen İsrafil Sarı, Kulu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede bir kaç kere duran kalbi çalıştırılan İsrafil Sarı, ambulansla Konya’ya sevk edildiği sırada kalbi her yerde durdu. Acele Servise götürülerek kalbi her tarafta çalıştırılan İsrafil Sarı, Konya’da sevk edildiği hastanede anjiyo yapıldığı sırada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

34 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden İsrafil Sarı, tayin yaptığı Kulu Belediyesi’ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.