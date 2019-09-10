Halı tezgahında geçen 61 yıl
KAYSERİ (AA) – SERCAN KÜÇÜKŞAHİN – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Zühre Odabaşı, 61 yıldır halı tezgahında ilmek atarak evinin geçimine katkı sağlıyor.
Yöresel motifleriyle bilinen Bünyan halılarının dokunduğu ilçe merkezi ve köylerinde, neredeyse her kadının geçmişinde halı tezgahları başında geçen hikayeleri bulunuyor. Ev oturması, bayram ziyareti gibi vesilelerle bir araya gelen kadınların unutamadıkları ve hala konuştukları anıları arasında halı tezgahının başında yaşananlar önemli bir yer tutuyor.
Kendileri yıllarca halı dokuyan pek çok kadın, kızlarının da ömrünü halı tezgahında geçirmesini istemedikleri için çocuklarını okula göndermeyi bazen de erken yaşta evlendirmeyi tercih etmiş. Eskisi kadar yaygın olmasa da halı dokumacılığı hala bazı evlerin geçim kaynağı arasında bulunuyor.
İlçede yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Zühre Odabaşı da yıllardır halı tezgahı sayesinde evinin geçimine katkı sağlayan emektar kadınlar arasında yer alıyor.
Hikayesini AA muhabirine anlatan Odabaşı, halı dokumaya 7 yaşındayken babasının isteğiyle başladığını söyledi.
Çocukluğunda maddi sıkıntılar nedeniyle babasının kendisini okula göndermediğinden yakınan Odabaşı, şöyle konuştu:
"Babam 'Vur kirişi al kuruşu. Okulla ne işin var' dedi. Halı dokuyarak geçindik. Bizim zamanımızda fakirlik vardı, o yüzden babama da kızmadım. 8 kardeştik. Bu halı geçim kaynağımızdı. 6 kız kardeşim halı dokuyarak gelin oldu. Evlendikten sonra da dokumaya devam ettim. 23 yıl eşimin ailesiyle birlikte yaşadım. Onların geçimine de halıyla katkı verdim. 5 çocuğum var. 3 erkek, 2 kız. Ben çocuklarımın çeyizlerini halı dokuyarak dizdim, oğullarımı halıdan kazandığım parayla evlendirdim. Kendi kızlarıma da halı dokumayı öğrettim hatta komşular da benim iyi dokuduğumu söyleyerek çocuklarını bana getirirlerdi."
Halı dokumayla ilgili acı tatlı birçok anıları olduğunu belirten Odabaşı, "Bayram öncesinde halı dokuyorduk. Bayrama bitirmemiz biraz zor görünüyordu. Babam bize 'Halıyı bitirin size bayramlık elbise alacağım' dedi. Kardeşimle birlikte gece gündüz çalışarak halıyı bitirdik. Babam parasını aldı ama bize bayramlık almadı. Biz de darıldık." ifadelerini kullandı.
-
21. Siemens Opera Yarışması'nın kazananları belli oldu
-
Halı tezgahında geçen 61 yıl
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için giden time mühimmat veren eski askerin yakalanması
-
Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 16 gözaltı
-
FETÖ'nün “mahrem imamlarına” operasyon
-
Bahşılı Belediye Başkanı Tekin, gazetecilerle bir araya geldi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.