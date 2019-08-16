Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine doktor ve ekipman takviyesi
ANKARA (AA) – Sağlık Bakanlığınca Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine çeşitli branşlarda uzman doktor atanarak polikliniklere ihtiyaç duyulan ekipmanların kazandırıldığı bildirildi.
Görevine birkaç ay önce başlayan Başhekim Nevzat Kılınç'ın girişimleriyle, hastanedeki eksik uzman doktor kadrosuna atama yapıldı.
Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle acil servisteki doktor sayısını 9'a çıkardıklarını, hastanenin bazı branşlar haricinde uzman doktor eksiğinin kalmadığını söyledi.
Hastanedeki mevcut uzman kadrolarının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:
"Hastanemizin bütün dış cephedeki tadilatlarını yaptık ve bütün binayı boyattık. Hastanemiz bünyesine palyatif bakım ünitesini de ekledik. Bu ünitemiz 3 hekim, 7 sağlık personeli ve 10 yatakla hizmet verecek. Kanser tarama birimi (KETEM) açılarak hizmete girdi. Burada meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserlerin taraması yapılmaktadır. Engelli çocuklar ile ileri derecede hasta olanlar için fizik tedavi ünitesini açtık. Yoğun bakımı büyütmek için çalışma başlattık. KBB, göz, genel cerrahi ve fizik tedavi birimlerine malzeme takviyesi yaptık. Diyalizin kapasitesini artırdık. Hastanemizde 34 doktorumuzla ortalama günlük bin 500 ila 2 bin hasta bakıyoruz. Bununla birlikte dahiliyeci, genel cerrah, intaniyeci ve tam zamanlı kardiyoloji hekimlerine ihtiyacımız var. İlçemizde vatandaşlarımız tarafından çok istenen ve bu konuda çok fazla talep aldığımız MR ile ilgili talebimizi bildiren yazıyı yazdık."
Gerçekleştirdikleri girişimlerle hastaneye bundan sonra da yeni hekimler kazandırmayı amaçladıklarını anlatan Başhekim Kılıç, "Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğümüz bize destek oluyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Taleplerimiz karşılandığı zaman merkeze olan hasta sevki sayısında büyük bir düşüş yaşanırken, yatarak tedavide de büyük bir artış olacaktır." dedi.
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