Halk eğitim kursiyerlerinden huzurevi ziyareti

ANKARA (AA) – Çubuk Halk Eğitim Merkezi bünyesine açılan kurslara devam eden kursiyerler, Süleyman Demirel ve Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Burada yaşlılarla yakından ilgilenen kursiyerler, yaptıkları sohbetlerle huzurevi sakinlerine moral verdi.

Halk Eğitim Müdürü Recai Özdemir, yaptığı açıklamada, kursiyerlerin sosyal sorumluluklarını artırma ve empati yeteneklerini geliştirmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaşlıların ihmal edilmemesi gerektiğine işaret eden Özdemir, “Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır.” diye konuştu.