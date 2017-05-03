Halk Eğitim kursiyerlerinden, Selçuk Tıptaki miniklere hediye

Bu kapsamda, kursiyerlere teşekkür amacıyla düzenlenen programda, ürünler de sergilendi.

Hastanede düzenlenen programa, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. İnci Kara, Doç. Dr. Mustafa Koplay, Doç. Dr. HüsamettinVatansev, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Asilzade, Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Konak, Hastane Afiyet ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Belgin Şanlı ile kursiyerler katıldı. Selçuklu Insanlar Eğitim Merkezi Mefruşat Kursu Eğitmeni Aliye Dutar, yaptığı konuşmada, kursiyerlerin emekleri sonucunda hazırlanan ürünlerin, yeni doğan bebekler tarafından kullanılacak olmasının kendileri açısından kibir ve heyecanlandırıcı olduğunu söyledi. Dutar, kendilerine bu fırsatı veren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimi ve Prof. Dr. Hanifi Asilzade’ya teşekkür etti.

“Emekleri paha biçilemez değerdedir”

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanifi Soylu da hekimlik hayatı baştan başa gönül ve vefanın birçok sorunu çözmeye yettiğine şahitlik ettiğini belirterek, “Dilimiz gönülle ilgili sayısız kelimeyle, mazimiz ise bütün canlılara destek için sabit vakıflarla batmış. Bugün de hastane çalışanı arkadaşlarımız ve Selçuklu Halk Müziği Eğitim Merkezi öğrencilerinin hiçbir karşılık beklemeksizin gönüllü olarak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize yaptıkları el emeği, göz nuru el işleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Emeklerinin bedensel karşılığı bir yanlamasına maneviyat bizler için katiyen paha biçilemez değerdedir” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İlhan Çiftlik Sahibi ise, kursiyerlere anlamlı projelerinden dolayı teşekkür ederek, bağışın hem din hem de insani ve vicdani olarak gurur verici olduğunu ifade etti.

Konuşmaların gerisinde, protokol üyeleri kadar Kurs Eğitmeni Aliye Dutar, Tıp Fakültesi Hastanesi Terzihane Personeli Ali Gönül ve kursiyerlere, doküman ve plaket takdimi gerçekleştirildi.