Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışını Kırşehir Valisi İbrahim Akın yaptı.
Akın, açılışın ardından yaptığı açıklamada, kursu başarıyla bitiren kursiyerleri tebrik etti.
Uzun uğraşlar sonucunda kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru eserlerin değerli olduğunu vurgulayan Vali Akın, kursiyerlere iş ve sosyal hayatlarında başarı dileğinde bulundu.
Açılışa, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaya, Halk Eğitim Müdürü Turgut Çetinkaya, daire müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Protokol üyeleri, açılışın ardından sergiyi gezerek bilgi aldı.
-
Şehit polisin adı çevik kuvvet binasına verildi
-
Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi
-
Kaymakam Meral'den selden etkilenen köye ziyaret
-
Yozgat'taki sel ve dolu
-
Hayvan pazarında kurban denetimi
-
Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]