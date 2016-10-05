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Halk Eğitim Merkezi kursları

05 Ekim 2016 Çarşamba, 12:15
Halk Eğitim Merkezi kursları

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SİVAS (AA) – Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü resim, takı tasarım ve çeyiz ve işleme dallarında kurs verecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, branş öğretmenlerinin vereceği kurslar için başvuruların başladığını söyledi.

Başvuru yapacak kursiyerlerin Halk Eğitim Merkezine gelmeleri gerektiğini aktaran Aydemir, “Resim, takı tasarım ile çeyiz ve işleme kurslarına katılan kursiyerlere 1 aydan 3 aya kadar değişen bir süre sonucunda belge verilecek.” dedi.

Aydemir, ilçede YGS kursu verdiklerini de dile getirerek, “170 öğrencinin başvurduğu kursumuzdaki sınıf sayısını talep olduğunda artırırız.” diye konuştu.

Şarkışla

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