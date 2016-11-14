Halk Kart görücüye çıktı

Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan bir modelle ayrıca halka hem de esnafa kazandırmayı hedefleyen Halkkart’ın tanıtımı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ında katılımı ile Hilton Garden Inn’de gerçekleştirildi. Halkkart’ın tanıtım toplantısına Başkan Yaşar’ın yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Bariz, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, OSTİM Idare Heyeti Başkanı Orhan Aydın, ATİSAN Idare Heyeti Başkanı Yaşar Özelge, ATB Iş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakiler, TESK Genel Sekreteri Naci Sulkalar, esnaf odalarının temsilcileri, STK başkanları, Proje ortağı işyeri yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Yenimahalle ekonomisi canlanacak

Yenimahalle’de ikamet eden ya da işyerleri Yenimahalle’de olan vatandaşlara HalkKart dağıtımının başladığını müjdeleyen Yenimahalle Belediye Başkan Fethi Yaşar, “Ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda her gün içimizi karartan olaylar oluyor. Lüzum ithalatta gerekse ihracatta üretimin önüne engeller de çıkıyor. En büyük sıkıntıyı da halk ve ufak esnaf çekiyor, üretenler çekiyor. İnsanlarımızın yatırım yapma şevki Avrupa’nın çok üstünde olmasına rağmen yatırım yapılmıyor çünkü nefret edilen şey baskın. Ben de esnaflıktan geldiğim için yaşanan sıkıntıyı en iyi bilenlerden birisiyim. Türkiye’nin üretmeden ayakta durabilme şansı değil” biçiminde konuştu.

Yaşar Halkkart’ın Yenimahalle ekonomisini canlandıracağını belirterek “Amacımız Yenimahalle halkının ekonomisine katkıda bulunmak ve esnafa yararlanmak. Bu proje keza tüketicinin ve hem de satıcının yararına. Bu kart ile Yenimahalle’de hizmet eden kurumlarla vatandaşlar, ekonomik bir döngü yaratacak ve Yenimahalle’nin ekonomisi canlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Çark Millet Kart ile dönecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da, “ Ekonomi kendi içinde dönen bir çarktır” ifadelerine yer vererek, “Dişlileri vardır. O dişlilerden bir her birine söküldüğünde çark dönmez. Türkiye’deki en kayda değer iki dişliden birisi ırk, diğeri esnaf özellikle de minik esnaftır. Bunlar kendi ayaklarının üstünde durabilecekler ancak ekonominin genel çarkı dönebilsin. İşte Türkiye maalesef bu iki manâlı dişi çarktan çıkarttı. Çark dönmüyor. Bu noktada Halkkart aslında çok kayda değer. Bu kart, Yenimahalle’nin kendi iç ekonomisini canlandıracak ve büyük çarkın dişlilerini Yenimahalle’de sağlıklı döndürmeye yarayacak kayda değer bir sosyal belediyecilik katkı alanıdır. Yenimahalle Belediye Başkanımız yeniden bizi heyecanlandıran ve umutlandıran bir projeye imza atıyor” diye konuştu.

Halk kart nasıl kullanılacak?

HalkKart iki ayaklı bir proje olarak hizmete girecek. Yenimahalle’de yaşayan vatandaş ile esnafı kapsayan proje doğru, keza Yenimahallleliler indirim kazanacak keza de esnaf yaptığı indirimler bir uçtan bir uca kazanacak. Birincil aşamada Yenimahalle’de yaşayan 50 bin aileye dağıtımı planlanan kart, anlaşma yapılan işyerlerinin bilgisayar sistemlerinde tanımlı olacak. Kart sahibi, mülk ve hizmet alımını gerçekleştirip ödeme için kasaya geldiğinde önce kartını okutacak, sistem göre algılanan karta belirlenen oranda indirim yapılarak kalan tutar aza dükkan tarafından tahsil edilecek.

Benan Özben