Halk otobüslerinde “Ankarakart” sistemine geçilmesi

– Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kara, 15 Mayıs itibarıyla 168 halk otobüsünde nakit ücret alınmayacağını ve Ankarakart sistemine geçileceğini söyledi

ANKARA (AA) – Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, 15 Mayıs itibarıyla Ankara’da 168 halk otobüsünde nakit ücret alınmayacağını ve “Ankarakart” sistemine geçileceğini söyledi.

Özel toplu taşıma araçlarında “Ankarakart” kullanılmasına ilişkin karar, araç sahiplerince memnuniyetle karşılandı. Sincan Saraycık son durağında toplanan otobüs sahipleri, uygulamanın hayata geçirilmesini kutladı.

Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kara, enafın yüzde 99’unun kartlı sistemi desteklediğini belirterek her gün kendilerini arayan yüzlerce kişinin, kartlı sisteme ne zaman geçileceğini sorduklarını anlattı.

Kara, şunları kaydetti:

“Ankara’da 168 araba olarak Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’ni kurduk. Tek bir havuz olarak çalışacağız. 168 adet otobüse takılıyor. İlçelerde de bize bağlı 268 aracımız var. İnşallah onlara da önümüzdeki ay takmayı düşünüyoruz. 15 Mayıs günü 05.45’teki ilk serviste para olayı bitiyor, e-kent başlıyor.”

EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferiklerde kullanılan kartların otobüslerinde de kullanılabileceğini ifade eden Kara, bu otobüslerde aktarma işlemi yapılamayacağını belirtti.

Öte yandan kartlı sisteme geçilen otobüslerin önlerine “Ankarakart’a merhaba. 15 Mayıs 2017’den itibaren halk otobüslerinde sadece Ankarakart kullanılacaktır. Nakit ücret alınmayacaktır” yazıları asıldı.