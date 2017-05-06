Halk oyunları şampiyonası

KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin Yahyalı ilçesi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.

Yahyalı 80. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya Tokat, Amasya, Samsun, Sivas, Çorum ve Yozgat’ın halk oyunları ekibi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Esat Öztürk, böyle bir organizasyonun Yahyalı’da gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaymakam Mehmet Alper Çığ da Yahyalı’nın turizm cenneti olduğunu belirterek, bu tip etkinliklerin Yahyalı’da gerçekleştirilmesinden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Dereceye giren takımların kupaları yarın kapanış töreninde verilecek.