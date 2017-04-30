Halka ucuz ekmek satan fırına ihtar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncılık yapan Kazım Balaban’a 250 gram ekmek fiyatına 550 gram ekmek sattığı için haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Mustafakemalpaşa Ekmek Üreticileri Derneği kadar avukat aracılığıyla uyarı gönderildi. Gönderilen ihtar mektubunda “Fırıncılar Odasının belirlemiş olduğu ekmek fiyatlarının aşağıda bilhassa de ekmeğin maliyetlerinin aşağıda satmak yaparak müvekkil fırıncı esnafına zarar vermektesiniz. Yoklama raporlarında 2.5 liraya satılması gereken ekmeği 1 liraya, 4 liraya satılması gereken ekmeği 2 liraya sattığınız saptama edilmiştir. Bu eyleminize 1 gün içinde son vermediğiniz takdirde hakkınızda dava açılacağı ve fırıncı esnafının uğramış olduğu tüm zarar tarafınızdan karşılanması için keza dava açılacağını bildiririz” denildi.

Vatandaş sahip çıktı

Gelen ihtar mektubunu müşterilerin görmesi için dükkanının camına asan Kazım Balaban, öğüt mektubunun altına, “Halkımıza ucuz ekmek sattığımız için bizi dava etmekte korkutma ediyorlar” notunu da iliştirdi. 1 liraya 550 gram ekmek alabilmek için Bursa’dan ve kilometrelerce uzaktaki civar köylerden fırına gelen vatandaşlar, öğüt yazısını görünce ayaklanma etti.

Ekmek almaya gelen bir vatandaş, “Vatandaşla oyun oynamasınlar. Bu da esnaf, onlar da esnaf. Bence öteki fırıncılar da misal almalı” dedi.

Kilometrelerce uzaktaki Tatkavaklı’dan gelen bir diğer yurttaş ise “Garibanın bir ekmeği var. Ucuz veriyorlar diye 20 liralık aniden aldım. Bundan ne istiyorlar? Biz memnunuz, kendimiz gelip alıyoruz. Köyden özel olarak geliyoruz. Adam kazanıyor ama satıyor, kime ne” diye konuştu.

Ucuz ekmek sattıkları için ihtarname geldiğini anlatan fırın yetkilisi Mustafa Erarslan ise “Bilindiği üzere fırınlar için imal ve yayılma maliyetleri geçerli. Imal maliyetleri un, su ve maya. Dağılım maliyeti ise araç, personel, bayilere verdiğimiz iskonto ve dolap maliyeti. Biz yalnızca burada ekmek satıyoruz. Vasıta maliyetimiz ve personel maliyetimiz olmadığı için, kar marjımızı da düşürerek ucuz ekmek satıyoruz. Bizim sistemimiz bir rol modeldir. Öteki fırıncı esnafı da bu rol modeli misal alıp benzer şeyi uygularsa daha ucuza ekmek satabilirler. Halkımızdan bize fazla takviye var. İhtarnameyi de halkımızın görmesi için cama astık” ifadelerini kullandı.

Adem Tunçer