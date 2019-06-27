Halkapınar Kaymakamı Bozkurtoğlu, esnafı ziyaret etti
KONYA (AA) – Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Kaymakam Bozkurtoğlu, ilçe merkezinde çalışan küçük esnafı ziyaret etti, sohbetler gerçekleştirdi.
İlçe merkezinde bakkal dükkanı işleten Zerrin Karatepe, kaymakam Bozkurtoğlu'nun ziyaretinden çok mutlu olduklarını, onur duydukların söyledi.
İlçede kasaplık yapan Erol Demirbaş ise uzun zaman sonra ilk defa bir kaymakamın esnafı bu şekilde ziyaret ettiğini, halkın arasına karıştığını gördüklerini söyledi.
Kaymakam Bozkurtoğlu, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın bize,' halkla iç içe olun, halkın arasında, halkla kaynaşan kaymakamlar olun' emrini verdi. Biz de bu çerçevede çalışmalarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Ben Halkapınar'ı, Halkapınarlıları çok sevdim. O yüzden esnafımızla tanışalım bir merhaba diyelim bir istekleri var mı? soralım istedik'' dedi.
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