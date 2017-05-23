Halkapınar'da “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” açıldı
23 Mayıs 2017 Salı, 15:45
KONYA (AA) – Halkapınar ilçesinde öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projeler, “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilendi.
Halkapınar Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı 70 projenin yeraldığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
Koordinatörlüğünü Çakıllar Aydos İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Fahri Gören’in yaptığı fuarın açılışı, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.
Açılışa, Halkapınar Kaymakamı Hakan Güner ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Uğur Bayram katıldı.