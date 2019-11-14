Halkapınar'da 41 bin fidan toprakla buluştu

KONYA (AA) – Halkapınar'da 180 hektar alanda 41 bin fidan toprakla buluştu.

Halkapınar'da, Ereğli Orman İşletme Şefliği ekipleri, bu yılki "Orman Rehabilitasyon Çalışmaları" kapsamında 180 hektar alanda, toplam 41 bin adet çam, sedir, badem ve meşe türü fidanı toprakla buluşturdu.

İlçe protokolü öğrenci ve vatandaşların katılımıyla Çakıllar Mahallesi Erişdeken mevkindeki fidan dikim etkinliğinde konuşan Orman Mühendisi Osman Saray, "Bin adet sedir, badem ve karaçam fidanlarının dikimi için bir aradayız.'' dedi.

Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu da törende yaptığı konuşmada, fidanları toprakla buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu etkinliğe öğrencilerimizin de katılması doğa bilinci ve doğa sevgisi açısından önemli ve verimli bir etkinlik oldu." dedi.

Fidan dikim etkinliğine Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.