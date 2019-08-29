Halkapınar'da “Ekoloji ve Balıkçılık Çalıştayı” düzenlendi

KONYA (AA) – Halkapınar'da İvriz Sulama Barajı ''Ekoloji ve Balıkçılık Çalıştayı'' düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, İvriz Barajında Asayiş, çevre temizliği, Doğal hayatı koruma, Su ürünleri ve Amatör olta balıkçılığının güncel sorunları ile eko sistemin, biyo çeşitliliğin korunması konularında sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Çalıştay açılış konuşmasını yapan Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu şunları söyledi.

''İvriz barajına balık tutmaya gelen vatandaşımızın can ve mal güvenliği bizim en öncelikli meselemizdir. Geçmişte çok sayıda boğulma ve ölüm olaylarını unutmadan, balıkçılığın düzenli bir şekilde işleyebilmesi için bakanlığımızın belirlediği yönetmelikler ve tebliğler çerçevesinde çalışmalarımız devem edecek. Baraja gelen vatandaşların güle oynaya balık tutabileceği, stres atıp, piknik yapabileceği bir ortam sağlaya bilme amacındayız. Diğer taraftan da olası tehlike ve risklerin yanı sıra da kaçak avcılık ve usulsüz avlanma gibi konularda da önleyici tedbirlerimizi devam ettirmek istiyoruz.'' dedi.

Toplantı sonrasında İvriz Barajı'nda denetimlerin devam etmesi, amatör balıkçılık için ayrılan bölgenin genişletilmesi, baraj civarında huzur ve asayişin sağlanması ve muhtemel suçlarla ilgili önleyici tedbirlerin arttırılması konuları karara bağlandı.

Çalıştay sonuç raporunun önümüzde ki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilirken. Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, DSİ Ereğli Şube Müdürü Abdullah Buğrahan Göksoy, Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, İvriz Barajı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Cumali Yurter, Halkapınar Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatı Koruma Derneği Başkanı Mustafa Erdaş, DSİ 4. Bölge ve 43. Şube Müdürlüğü yetkilileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı.