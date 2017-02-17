Halkapınar'da “Kitap Kurtları” yazarlarla buluştu

KONYA (AA) – Halkapınar’da “Kitap Kurtları Kulübü” projesi kapsamında, ortaokul öğrencileri yazarlarla buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, “Okur Yazar Buluşması” programında yazarlar, öğrencilere deneyimlerini aktardı.

15 Temmuz konferans salonunda gerçekleştirilen programda ilk olarak, şair-yazar Vural Kaya, öğrencilerle sohbet etti.

Araştırmacı-yazar Hakan Bayraktar da tarihi romanlarından örnekler anlattığı konuşmasında, ”Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu ülke için canını, kanını seve seve veren insanlar var.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Tezcan, Okumayı Sevdirme ve Yazma Kültürünü Geliştirme Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz’a, destekleri için teşekkür etti.

Programın sonunda, sorulan sorulara doğru cevap veren öğrencilere, Tezcan tarafından kitap hediye edildi.