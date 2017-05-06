Halkapınar'da ” Mesleğimi Seçiyorum” projesi

KONYA (AA) – Halkapınar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik rehberlik eğitimi çalışması yaptı.

Halkapınar ilçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) desteklediği “Mesleğimi Seçiyorum” projesi kapsamında, rehberlik eğitimi çalışması başlattı.

Halkapınar ilçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Tezcan, programda yaptığı konuşmasında MEVKA’nın desteklediği, projesi kapsamında, rehberlik atölye çalışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin bir sene sonra Lise eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Tezcan, ”Öğrencilerimizin doğru lisede eğitimlerine devam etmeleri, doğru mesleklere yönelebilmeleri amacıyla ve ilerde seçtikleri mesleklerden dolayı pişmanlık yaşamamaları için bu projeyi gerçekleştirdik.” dedi.

Öğrencilerin ilk etapta 4 etaplı bir testten geçtiğini anlatan Tezcan, ”Öğrenci bu testin sonunda hangi mesleğe ilgili ve yatkınsa, o mesleğin standına yönlendiriliyor. Çocuk burada ilgilendiği meslek hakkında stanttaki görevli öğretmen, mühendis yada teknikerlerden bilgiler alıp, onlarla meslek hakkında sohbet ediyorlar. Stantların sonunda hangi mesleği seçeceğine karar veren ortaokul öğrencileri projenin ikinci etabında, ilgi duydukları meslek alanları ile ilgili çeşitli gezi ziyaret ve sohbet programlarına götürülecekler.”

Halkapınar Kültür Merkezi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen rehberlik çalışması programına Halkapınar Kaymakamı Hakan Güner, Belediye Başkanı Fahri Vardar, Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Tezcan, kurum amirleri görevli öğretmen ve mühendislerin yanı sıra ilçede öğrenim gören ortaokul sekizinci sınıf öğrencileri katıldı.