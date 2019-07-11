Halkbank, Bursa'da ticari kredilerini 14,6 milyar liraya taşıdı

BURSA (AA) – Bursa'da "Güncel Ekonomi, İvme Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi Paneli" düzenlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen panelde konuşan Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Bursalı iş insanlarına bankanın yeni ürünleri hakkında bilgi verdi.

Tuncay, firma temsilcilerine güncel ekonomiye dair değerlendirmelerini sunduğu panelde, "İvme Finansman Paketi ve Ekonomi Değer Kredisi"ni anlattı.

Bursalı sanayicilerin yaptıkları güçlü yatırımlarla kenti önemli bir istihdam ve ihracat merkezi haline getirdiğini, Halkbank'ın da Bursalı firmaların finansman ihtiyacının karşılanmasına özel bir önem verdiğini belirten Tuncay, şunları kaydetti:

"Son 5 yılda ticari kredilerimizi yüzde 28 oranında artırdığımız ve toplam ticari kredilerimizi yılın ilk çeyreğinde 14,6 milyar liraya taşıdığımız Bursa'da sanayinin gelişimine büyük önem veriyoruz. Bursa'da başta otomotiv, tekstil ve makine olmak üzere stratejik sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmaların, bankamızın sunduğu kredi imkanlarından uygun koşullarda yararlanabilmesini arzu ediyoruz."