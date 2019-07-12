Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası

SİVAS (AA) – Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz şehitleri anısına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonaya, 4 Eylül Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

Şampiyonada 40 ilden 130'u kadın toplam 400 sporcu ter döküyor.

Geçit töreniyle başlayan programda konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyonada mücadele eden sporculara başarı diledi.

Sporculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Taşpınar, şunları söyledi:

"Bu gençler bizim. Onlar bizim ilgi ve alakamızla yoğrulacaklar. Örf ve adetlerine bağlı yetişecekler. İstiklal Marşı'na, ecdadına saygılı birer genç olarak yetişecekler. Hepimizin davası budur. Yurt dışında bayrağı göndere çektiren, İstiklal Marşı'nı okutan bu gençleri gönülden alkışlıyorum. Ben en iyi başkan olmaya çalışmalıyım, hakemim en iyi hakem olmaya çalışmalı, antrenörlerimiz en iyi antrenör olmaya çalışmalı. Yurt dışından antrenör getirmemeliyiz. Sizler de en iyi sporcu olmalı, İstiklal Marşı'nı çaldırmalısınız. Millete hizmet böyle olur. Bizler de halter camiası olarak, bunu bir nebze olsun yerine getirmenin mutluluğunu yaşattığınız için sizleri ve antrenörlerinizi kutluyoruz."

Konuşmaların ardından şampiyonanın ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Şampiyonanın açılış seremonisine Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum amirleri ve sporcular katıldı.

Şampiyona 14 Temmuz Pazar günü sona erecek.