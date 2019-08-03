Halterde hedef olimpiyatlar
NEVŞEHİR (AA) – Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, her spor branşında olduğu gibi halterde de olimpiyat oyunlarına katılabilecekleri en fazla sporcuyla gitmeyi hedeflediklerini söyledi.
Nevşehir'de Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taşpınar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında hedeflenen başarıları yakalamaya başladıklarını belirtti.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı'nı 7 yıldır yürüttüğünü aktaran Taşpınar, şunları kaydetti:
"İlk dönemlerde elimizde milli takım olmadığı için madalya almadan dönüyorduk ama şimdi çok şükür altyapıdan müthiş sporcular geliyor. Bunlar hem Avrupa hem dünya şampiyonalarında rekorlar kırarak geliyor. En son ABD'de yapılan yarışmada 20 madalya aldık. Fiji'de yapılan Dünya Gençler Şampiyonası'nda 21 madalya aldık. Bunlar rekor. Batum'da yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 7 madalya aldık. Bir önceki yılla mukayese ettiğimizde daima ileriye doğru gidiyoruz."
– "Halterde çok iyi bir dönem yaşıyoruz"
Taşpınar, halterde geride kalan döneme kıyasla önemli bir ivme yakalandığını dile getirerek, "Geçmişte hakikaten halter antrenman salonları çok kötü, üzüntü verici görüntüye sahipti. Şu anda çok lüks. Şampiyonalar için dünyanın birçok yerine gidiyoruz. Bizim antrenman salonlarımız çok iyi, her türlü alet, malzeme var. Bu bakımdan çok iyi bir dönem yaşıyoruz." diye konuştu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için çabaladıklarını vurgulayan Taşpınar, şunları ifade etti:
"Altyapıdan çok iyi sporcular geliyor ama biraz daha süreye ihtiyacımız var. Hedefimiz her spor branşında olduğu gibi halterde de olimpiyatlar. 12 yıl olimpiyatlarda hiç madalya alamayan halter branşı, Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya aldı. Güreşten sonra en başarılı branş oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya sayımızı artırdık. Çok iyi bir konumdayız. Başarılarımız inşallah bu şekilde devam eder.
Tokyo Olimpiyatları'nda iki erkek, iki kadın kotamız var. En fazla katılabildiğimiz sporcu sayımız bu. O kotayı almak için çalışıyoruz. Alabileceğimizi ümit ediyoruz. Amacımız, önce kotayı almak sonra orada madalya alabilmek. Asıl hedefimiz ise daha sonra Paris'te yapılacak olimpiyatlar. Bizim hem erkeklerde hem de kadınlarda yıldızlarda ve gençlerde rekor kırarak altyapıdan gelen sporcularımız var. İnşallah onları 2024 Olimpiyatları'nda göreceğiz."
– Sporcu sayısı artıyor
Tamer Taşpınar, lisanslı sporcu sayısını binlerden 3 binlere çıkardıklarını ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi.
Hedeflerinin 81 ilde faaliyet göstermek olduğunu anlatan Taşpınar, şöyle konuştu:
"Bu da yetmez, eğer bir ilde bir salonumuz varsa onu 2'ye 3'e çıkarmak istiyoruz. Halterde antrenman salonlarında kullanılan malzemeler oldukça pahalı. Federasyon olarak malzemeleri alıp kulüplerimize hediye ediyoruz. Bu malzemeler çok pahalı olduğu için istediğimiz oranda dağıtamıyoruz. Bu konuda biraz güçlük çekiyoruz. Bu yıl biraz bütçe sıkıntısı yaşadık. İnşallah bunu aşarız.
Biz malzeme dağıttıkça, antrenör yetiştirdikçe antrenman salonlarımızda faaliyetlerimiz de artıyor. Geleceğimizi daha garantiye almış oluyoruz. Alttan saygılı, temiz, disiplinli, kötü alışkanlığı olmayan ve hakikaten ülkesini seven, yüreği devlet ve millet için çarpan bir nesil geliyor. Biz de maddi manevi yanlarında bulunabilirsek o doğrultuda yetişmelerine ne kadar yardımcı olabilirsek o kadar çabuk neticeye gideriz."
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