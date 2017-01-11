Hamallık yaparak güvercinleri besliyor

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Hüseyin Çetin, hamallıktan kazandığı paranın bir bölümüyle 2 yıldır her sabah güvercinleri besliyor.

Hamallıktan geçimini sağlayan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 2 yıldır her sabah Atatürk Park’ındaki güvercinleri beslediğini, onlarla adeta arkadaş olduğunu söyledi.

“Kuşlar ‘Bana ekmek, su ver’ diyemez.” ifadesini kullanan Çetin, şunları dile getirdi:

“Yaklaşık 2 yıldır yaz kış demeden güvercinleri besliyorum. Kuşlar da insanlar gibi. Yazın daha çok su ihtiyacı oluyor kışın ise yemek ihtiyacı oluyor. Kuşları seviyorum. Güvercinler özellikle bu soğuk kış günlerinde yemek bulmakta zorlanıyorlar. Her vatandaşın sokak hayvanlarına yiyecek ve içecek vermesi lazım. Ben de güvercinlere karşı vatandaşlık görevimi yapıyorum.”

Çetin, iş bulduğunda çalıştığını, bulamadığı zaman çalışamadığını ifade ederek, kazandığı paranın lirasını her gün kuşlara ayırdığını anlattı.

Annesiyle birlikte yaşadığını kaydeden Çetin, güvercinleri beslemeye başlamasından bu yana kazancının da bereketlendiğini ifade etti.

Bazı insanların kendisine ‘Kendin buldun da bir de güvercin mi besliyorsun?’ dediğini aktaran Çetin, “Allah bize veriyor biz de onlara veriyoruz. Beni gördüklerinde yanıma birikiyorlar ve kaçmıyorlar. Bu bir duygudur, bir sevgidir. Bizim içimizdeki sevgiyi kuşlar da hissediyor. Bu durum izah edilemez ancak yaşanır. Güvercinleri seviyorum.” diye konuştu.