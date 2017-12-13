Hamsiköy Sütlacı artık coğrafi işaretli
Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen turistleri lezzetiyle kendine çeken Hamsiköy, sütlacının yanı sıra yöre eşsiz doğal manzarasıyla da son yıllarda ilgi odağı oldu. Hamsiköy Sütlacı’nın geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret alması ise, yöre esnafını mutlu etti. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ve Hamsiköy’de işletmecilik yapan Ömer Konak, Hamsiköy Sütlacı’nın formülünün 90 yıl öncesine dayandığını belirterek sütlacın, coğrafi işaret almasının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Sütlaçta Türkiye’de ve dünyada 1 numara olduklarını iddia eden Konak, “Hamsiköy Sütlacı’nın tadı 1926 yılında dedemizin yapmaya başladığı formülle yapılıyor. Sütlacımızın malzemesi Hamsi köy sütü, pirinç ve şekerdir. Başka bir katkı maddesi kullanılmamaktadır. Ancak Hamsiköy sütlacı zaman zaman değişimlere uğradı. Eskiden yapılan sütlaçlar sadece kâselere konulurdu fırına konulmazdı. Zaman zaman o sütlaç herkesin evinde yapıldığı için biz de nasıl bir değişim yaparız diye düşünürken fırınlı sütlacı çıkarttık. Fırınlı sütlacı çıkartınca üzerine fındık konulması talebi gelmeye başladı. Biz de ikramlarda üzerine fındık koyarak servis etmeye başladık. Bu şekilde de çok beğenildi” dedi.
THY YOLCULARINA İKRAM EDECEK
Hamsiköy Sütlacı’nın coğrafi işaret almasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Konak, “Hamsiköy sütlacını dünya piyasasına sunmak ve bunu da kendi coğrafi işaretimiz ile yapmak gerçekten gurur verici. Köyümüzün geçim kaynağı sütlaç. Süt fabrikamızda seneye inşallah daha değişik kapsamlı, ambalajlı bir şekilde en azından yurt dışına Almanya’ya, Hollanda’ya ürünlerimizi gönderme şahsımız olacak. Önümüzdeki yıl da da Türk Hava Yolları’nda yolculara sütlaç ikram edilmeye başlanacak. Hamsiköy sütlacının şu an patenti var. Coğrafi işaret alması da işimizi hareketlendirecektir” diye konuştu.
Bir başka işletme sahibi Niyazi Alkurt da hak ettikleri bir değere kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Şükürler olsun sonunda hak ettiğimiz coğrafi işareti aldık. Bundan sonra sütlacımız inşallah daha iyi yerlere gelecek. Artık coğrafi işaretlemeyi de aldık, daha dikkatli olacağız. Herkes bu işi yapamayacak. İnsanlar gerçek Hamsiköy sütlacını yemiş olacak. Sütlacımız bir marka oldu. Rahmetli dedelerimizin sayesinde bugünlere kadar geldi. İnşallah biz de bundan sonra bu işi torunlarımıza bırakacağız. Bayrak şu anda bizde. Bu karar artık köy halkını da hayvancılığa yönlendirecek. Bu sayede hayvancılık da artacak” şeklinde konuştu.
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