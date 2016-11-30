Hande Fırat, 15 Temmuz gecesini anlattı

Gazeteci Hande Fırat, Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye konuk oldu. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye çok sayıda öğrenci ve yurttaş katıldı. Fırat, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi CNN Türk ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la canlı yayında yaptığı görüşme ile darbe girişiminin seyrini değiştirmişti. O gece yapılan yayınlama darbe girişimin önüne geçilmesinde fitili ateşleyen manâlı bir faktör olmuştu. Fırat, darbe girişimin olduğu 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntülü olarak canlı yayına bağlanma sürecini Esenyurtlu vatandaşlarla paylaştı. Fırat, kendisini dinlemeye gelen öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı. Gazeteci Hande Fırat, söyleşiden sonradan 15 Temmuz gecesinin arkasından kaleme aldığı “24 Saat” kitabını imzalarken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“Tek düşüncem o yayının kesilmemesiydi”

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı canlı yayınla ilgili konuşan Gazeteci Hande Fırat, “O temas gerçekleştikten sonradan tek düşüncem o yayının kesilmemesiydi. Hatta bir iki arama geldi onları kapatınca yayınlama kesilir mi diye bir zaman dondum orada. Alt sonrası için de endişe devam etti, ahali sokaktaydı lakin gece uzundu bombalamalar devam etti, zorlama bir geceydi. Evet yazdık, çünkü bizim işimiz bu çocuklara bunları vazgeçmek, okumasını temin etmek, tarihe bir anekdot düşmek fakat umarım Allah bir daha yaşatmaz böyle kitaplar da yazdırmaz” diye konuştu.

“Nasıl bir ülkemiz olur hepsinden çok korktum”

Evhamlı ve korku doymuş bir gece yaşadığını dile getiren Fırat, “Sabahleyin olur mu, nasıl bir sabaha uyanırız, ne yaparız ne ederiz, nasıl bir ülkemiz olur hepsinden çok korktum. Bombalar atıldığında ara sıra aşağıda indik zaman zaman yukarı çıktık, yayını devam ettirdik. Sabah olduğunda insan bir fazla şükür diyor. Ben bu kitabı en çok kızım Akarsu ve demokrasi çocukları için yazdım. Çocuklar okusun, gençler okusun diye yazdım ve bu salon gençlerle doluydu. Fazla zeki olduklarını gördüm fazla da mutlu oldum. Dolayısıyla Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Söyleşi, Hande Fırat’a tablo armağan edilmesi ve vatandaşların anı fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.