Hanefi Avcı: Cemaat 2012 yılında hükümeti yıkmaya karar verdi

Eski Güvenlik Müdürü Hanefi Avcı, ‘cemaat’in 2012 yılında hükümeti yıkmaya karar verdiğini ifade ederek, “Bütün topluma ve bütün devlete dominant olmaya başladılar. Ilk hareket 7 Şubat’tı. Devletin bir kurumunu ele geçirmek istediler. Örgüt sonra 17 Aralık’ta hükümeti yerle bir edecek planını harekete geçirdi. daha sonra hükümet zorunlu tedbirleri aldı. Hak ve emniyet temizlendi lakin en büyük kuvvet ordu içindeydi. Aslında onları temizleyecek kurumlar da onların elindeydi” dedi.

Eski Güvenlik Müdürü Hanefi Avcı’nın davetli olduğu ANSİAD’ın 14. Klasik Toplantısı, Aka Barut Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıda “Devletin İç Güvenlik Sorunları” konulu bir tavır yapan Hanefi Avcı, Türkiye’nin uzun bir süre kanunsuz sol örgütler ile uğraş ettiğini belirterek, “Öbür öbür alanlara bölünmüş örgütler vardı. Bu ülke bunlara çok değerinde ödedi. Halen bu örgütlerden Türkiye’de var. Yurtdışında birkaç örgüt PKK ile birleşerek PKK ile aynı hareket etmeye başladılar. Şimdi bunlardan Türkiye’de çok miktarda var. Kesintisiz bunlarla mücadele ediyoruz. Dünyanın bir takım yerlerinde bu nesil örgütler var bir takım yerleri bu nesil örgütlerin ne olduğunu bilmiyor. Bu olayların sebebi nedir? Niçin bir takım ülkelerde var niçin bir takım ülkelerde yok? Birinci sebep ülkelerin iç sebepleridir” ifadelerini kullandı.

“Bazı gruplar devlet ile savaşmayı bile göze aldılar”

Devletin, toplumun karşılıklı değerlerine göre çözüm üretmesi gerektiğini ifade eden Avcı, “Dünyanın birçok ülkelerinde toplumlar bir araya gelerek kendi kanunlarını kendileri yapıyor. Bizim ülkemizde devlet birçok konuyu tanzim etmeye çalıştı. Bu konular tartışılmaz ve konuşulamaz ayla dönüştürüldü. Bundan nedeniyle devlete rakip olan bir gruplar oluştu. Bir Takım gruplar diyor fakat ‘biz bu devlete daha iyi kavrama getireceğiz.’ Bir Takım gruplar devlet ile savaşmayı bile göze aldılar. sonra yer altı örgütleri kurmaya başladılar. En azından bu grupların kendilerini kuytu açıklama edebildikleri, kendilerini anlatabildikleri bir ortam olur ve insanlar de bunların anlattıklarını kabul etmez ise bu grupların silaha sarılma ihtimali azalır. Devletimiz bu gruplar kurulduğu anda bütün yayınlarını okumalı. Devletin önüne bunu belgeleri ile koymalıdırlar. Bu gruplar ne istiyor, ne gerçekleştirmek istiyor bunun araştırması gerekiyor” diye konuştu.

“Ne zamanki devletin kurumlarını ele geçirdiler, kendilerine muhalif olan herkese işlem yapmaya başladılar”

Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı grupların bu denli nasıl büyüdüğünü kavramak için önce dünyada ve Türkiye’de şartları bilmemiz gerekiyor. Özellikle 2000 yılını düşünelim. 28 Şubat olayı var. Bundan önce de birçok olay gördük. Bundan önce bir Susurluk Olayı yaşadık. Yani biz 2000’li yıllara böyle bir ortamdan geldik. Dünyada da birçok durum yaşandı. Bu ‘cemaat’ birincil eylemlerine başladığı zaman cümbür cemaat Türkiye’nin geçmişi ile hesaplaştığını düşündü. Bir müddet daha sonra işin böyle olmadığını, bir cemaatin bütün topluma etkin olmaya kalktığını görüyoruz. Ne zamanki devletin kurumlarını ele geçirdiler, kendilerine karşı taraf olan herkese işlem yapmaya başladılar.”

“Doğrusu onları temizleyecek kurumlar da onların elindeydi”

‘Cemaat’in 2012 yılında hükümeti yıkmaya karar verdiğini aktaran Avcı konuşmasına şöyle devam etti:

“Tüm topluma ve tüm devlete baskın olmaya başladı. Ilk hareket 7 Şubat’tı. Devletin bir kurumunu ele geçirmek istedi. Örgüt sonradan 17 Aralık’ta hükümeti yerle bir ederek planla harekete geçti. Bazı planlarından dolayı operasyonu öne aldıkları için başarılı olamadılar. Değilse yüzde 100 başarılı olacaklardı. İstedikleri gibi başlayamadılar. sonradan hükümet gerekli tedbirleri aldı. Adalet ve güvenlik temizlendi. Ama en büyük şiddet ordu içindeydi. Aslında onları temizleyecek kurumlar da onların elindeydi. Sonradan ise yaşadığımız 15 Temmuz olayı meydana geldi. Bugün bu olayın sancısı ile uğraşıyoruz. Biz hala olayı tüm halde görüp düz mantık ile hareket ettiğimiz için korkarım oysa bu bıkkınlık yine devam edecek.”

“Her şey onların ellerindeydi”

2008 yıllarında Edirne Emniyetinde ‘cemaat’in neler yapmaya başladıklarını görmeye başladığını bildiren Avcı, “Kim önlerine geçerse onları yıkıyorlardı. sonra bana da kapan hazırlamaya başladılar bunu ayrım ettim. O süre devletin yavaş yavaş bunların denetimine girmeye başladığını anladım. ‘İmamlar’ teker teker yurt dışına kaçmaya başladılar. Hiçbir şeyden korkmuyorlardı. Her şey onların ellerindeydi. Adaletli Yetim’ün fazla acayip bu görevde olduğu 2 yıldır biliniyor. Bunun devlete ait belgesi var. Darbe gecesi yakalanıyor. Tarla bakmaya geldiğini ifade ediyor. Bu devletin başbakanının ve bakanları ile olan konuşmaları dinlenmiş. İçişleri Bakanını yıllardan beri dinlemişler. Genelkurmay Başkanı 4 sene boyunca dinleniyor” dedi.