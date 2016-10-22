Hanefi Avcıdan ikinci darbe girişimi yorumu

Gaziantep Kulübü Derneği tarafından düzenlenen konferansa katılan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, FETÖ’nün askeriye içindeki gücünün kırıldığını, Türk halkının duyarlılığını FETÖ’nün gördüğünü ve bundan sonradan eskiye kadar 10 kat dinç olsalar bile böyle bir darbeye kalkışmalarının imkansız olduğunu vurguladı. Darbe girişiminin yöneticilerinin mutlaka saptama edilip yargılanması gerektiğini ifade eden Avcı, siyasi kanadının da mutlaka saptama edilip cezalandırılması gerektiğini belirtti.

“BU DARBEYİ PLANLAYAN, YÖNETEN VE EMIR VEREN FETULLAH GÜLEN’DİR”

Bazı insanların darbe girişimini Fetullah Gülümseyen’in yaptığına dair şüphesi olduğunu belirten Hanefi Avcı, “Fetullah Tebessüm Eden bu cemaatin yöneticisi, lideri ve onların kutsal insanıdır. Onun her söylediğine cemaat tanrısal bir ilhamla geldiğine inanır. Bazıları uzak bakarak bu acıklı adam nasıl yönetir diye düşünüyor. Fakat bunun iki yüzü vardır. Vaazlarına bakıldığında acıklı ama diğer taraftan örgütsel faaliyetlerle ilgili konuşmaları var, o konuşmalarda dikkat ederseniz yapın, edin diye talimat yağdırır. Bu zamana dek başımıza gelen bütün olayların şahsen yöneticisidir. Darbeyi birebir kendisi yönetmiştir” dedi.

“CEMAATE 17 ARALIK’TAN SONRADAN YARDIM VEREN SUÇLU OLMALI”

Hükümetin terör örgütü ilan ettiği zamandan sonradan FETÖ’ye bulaşmaya devam edenlerin suçlu olması gerektiğinin altını çizen Avcı, “Cemaate çoğu insanın vaktinde bulaştığını ama bunların niyetini bilmeyen fazla kişi vardı. Ne süre ki hükümet bunları terör örgütü duyuru ettiyse, bu zamandan daha sonra cemaate desteği devam ettirenler suçludur” ifadelerini kullandı.

“FETÖ’NÜN YERİNİ DOLDURMAYA ÇALIŞAN TARİKATLAR VAR”

“FETÖ’nün nasıl güçlendiğini gören bazı tarikatlar devletin içinde yer almak istiyor” diyen Avcı, “Ülkemizde birçok tarikat var. Bunların haricen farklı sosyal gruplar da var. Bunlar her toplum için lazımdır. Oysa bunların devlet içine girmesi, gurup olarak devlete sızmak istemeleri suçtur. Toplum içinde var olmaları kabahat değildir. Oysa bunların devlet içine girip, devletin gücünü o gurup için kullanması suçtur. Devletin buna tedbir alması gerekiyor” diye konuştu.

Konferansın sonunda Gaziantep Kulübü Derneği Başkanı Necati Binici, Hanefi Avcı’ya çiçek ibraz etti.