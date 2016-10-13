Harç karma makinesine düşen işçi öldü

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, hastane inşaatında çalışan bir işçi, harç karma makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi’ndeki Eskişehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan Murat Kazık, henüz belirlenemeyen bir nedenle şantiye alanındaki harç karma makinesine düştü.

Makinede sıkışarak ölen Kazık’ın cesedi, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Ceset, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.