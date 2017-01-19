Harçlıklarını Haleplilere gönderdiler

KONYA (AA) – Seydişehir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Gazi Ortaokulu öğrencileri, Halepliler için kendi harçlıklarını İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Seydişehir Temsilciliğine teslim etti.

Okul Müdürü Celal Bican, öğrencilerin, Haleplilerle ilgili çıkan haberlerden etkilenerek aralarında 920 lira tutarında para topladıklarını, parayı Haleplilere ulaştırmak üzere İHH’ya teslim ettiklerini söyledi.

İHH Temsilcisi Harun Camcı ise, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, “Harçlığınızdan kıstığınız bu para miktar olarak belki küçük ama anlam olarak çok büyük. Yardımınız, Suriye’den tahliye edilen Halepli Müslüman kardeşlerimize büyük bir bereketle derman olur. Bu duyarlı davranışlarınızdan dolayı sizlerden Allah razı olsun.” dedi.