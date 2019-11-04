Harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besliyorlar
ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesindeki özel bir okulun öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları köpek ve kedi mamalarıyla sokak hayvanlarını besliyor.
Okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Büşra Aycan, öğrencilerine empatiyi, hayvan ve doğa sevgisini aşılamak için proje başlattı. Bu kapsamda Aycan ve öğrencileri, sokak hayvanları için okulda oluşturdukları bir kumbarada biriktirdikleri paralarla mama alıyor.
Aycan ve öğrencileri, aldıkları mamaları da Tahtayazı Mahallesi yakınında oluşturulan sokak hayvanları doğal yaşam alanındaki sokak hayvanlarına ulaştırıyor.
Büşra Aycan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlattıkları kampanyanın temasının merhamet olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Hz. Peygamberin çocuklara merhametini, hayvanlara merhametini örnek aldık. Allah'ın yarattığı tüm canlılara sahip çıkmayı, doğa sevgisini, hayvan sevgisini ve karşılıksız sevgiyi çocuklara öğretmek için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Okulda yıl boyunca işlediğimiz dersleri doğada uygulayarak tekrar ediyoruz. Hem sokak hayvanlarını besliyoruz hem de doğaya çıkarak öğrencilerimizle güzel vakit geçiriyoruz. Bu uygulamalarla daha üretken, topluma ve doğaya karşı daha duyarlı, birbirine saygılı nesiller yetiştireceğiz."
11. sınıf öğrencilerden Abdullah Altay ise harçlıklarından artan paraları biriktirerek mama alıp sokak hayvanlarını beslediklerini ifade ederek, "Hayvanların karnı doyunca insan mutlu oluyor. Bugün de bu kapsamda 9 torba köpek maması, 1 torba da kedi maması alıp görevimizi yaptık." dedi.
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Harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besliyorlar
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