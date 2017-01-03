KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri bir ihtiyaç sahibi engelliye bağışlanmak üzere harçlıklarıyla tekerlekli sandalye aldılar.

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi’nde bulunan Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu öğrencileri, Dünya Engelliler Günü kapsamında başlattıkları bir kampanya ile harçlıklarını biriktirip bir tekerlekli sandalye satın aldılar.

Kampanyayı başlatan öğrenciler, Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Kanbir ile birlikte Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner’i makamında ziyaret etti. Öğrenciler, kampanya çerçevesinde satın aldıkları tekerlekli sandalyeyi, ihtiyaç sahibi bir engelliye ulaştırılması için Kaymakam Şahiner’e teslim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahiner, sandalyenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın tespit edeceği bir engelli vatandaşa verileceğini söyledi.

Şahiner, öğrencileri böylesine anlamlı bir kampanyaya imza attıkları ve örnek bir davranış sergiledikleri için tebrik etti.