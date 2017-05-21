Harun Karacan MKYK listesinde

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti’nin 3. Olağanüstü Kongresinde MKYK üyesi listesinde yer aldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bin 370 delegenin oyuyla AK Parti Genel Başkanlığına tek aday gösterildiği kongrede Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da Merkez Karar Yönetim ve Kurulu (MKYK) listesinde yer buldu.

Divan Başkanlığını Hayati Yazıcı’nın yaptığı, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne delegelerin yanı sıra Eskişehir AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve ilçe belediye başkanları katıldı.