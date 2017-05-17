Harvard’ın yüzde 100 bursla aldığı Nil, başarısını anlattı

İzmir’de özel bir lisede burslu olarak okuyan 18 yaşındaki Nil Çakırcı, mezuniyetinin peşinde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Amerika’daki Harvard Üniversitesi’ne dilekçe yapmaya karar verdi. Başvuruda bir de kasıt mektubu yazılması isteniyordu. Bir mektup hazırlayan ve hazırladığı mektubu annesine beğendiremeyen Nil, hemen kalem kağıdı eline alıp bu kez arkadaşça duygularını anlattığı bir yazı kaleme aldı. Başvurunun kapanmasına yarım saat kala annesinin sözünü dinleyerek mektubu ile başvurusunu yapan Nil’in yazdıkları Harvard Üniversitesi yetkilerini fazla etkiledi ve Nil’e 100 burs verildi.

“Whatsapp uygulaması benim için ilham kaynağı oldu”

Başarı öyküsünün uzun bir sürece dayandığını paylaşan Nil Çakırca, “Bu işlem çok uzun bir işlem, yalnız lise 4’te başlayan bir şey yok lise 1’den beri yoğun çalışmalara başlamıştım. Amerika’daki üniversiteler özellikle Harward gibi üniversiteler, yüksek anekdot ortalamasını çok önemsiyor. başkaca ders dışarıda katıldığımız aktiviteler de fazla manâlı ve bu noktada özellikle önderlik görevi üstlenmiş elde etmek fazla manâlı. Ben İzmir Amerikan Koleji doğruca bu olanakları fazlasıyla edinebildim. Bu okulda çok artı sayıda kulüpte, liderlik pozisyonlarında yer aldım. Bunların haricen natürel oysa sosyal servis projelerine öncelik ettim. Ast kii yazdığım kompozisyonlar üniversiteye başvururken fazla etkin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Harvard gibi bir okula dünya çapında on binlerce öğrencinin başvurduğunu düşünürsek herkesin başarısı fazla yüksek ve sizi bambaşka kılan bir şeyin olması gerektiğine inanmıştım. Bunun için öbür bir şey kâğıda dökmek istedim ama muhakkak karşımdaki kişiyi etkilemeye çalışmadım. Kendim olmaya çalıştım, kendi hayatımı fazla kolay bir şekilde yazdım. Benim hayatımda fazla küçük gibi görünen bir şeyi benim kişiliğimin gelişmesinde nasıl rol oynadığından bahsettim. Kullanım süresine yarım saat kala annemin de önerisi ile kompozisyonumu bitmiş yazdım. Burada ise whatsapp uygulaması benim için ilham kaynağı oldu. Kendi kişiliğimin nasıl geliştiğini, ailemin değerlerini nasıl ön planda tutmayı öğrendiğimi ve kendi benliğimi nasıl keşfettiğimi öğrenmiş oldum” diye konuştu.

“Lise dönemine değin akıllı telefonum yoktu”

Ailesi ile aldığı en kolay karardan en önemli karara dek paylaştığını, bu bağlamda kompozisyonunu da annesi ile hemen paylaştığını bildiren Çakırca, “Ben ilk başta ekonomi ile ilgili bir kompozisyon yazmıştım. O daha bambaşka bir şey yazmamı istediğini ima ettiğini hissettim. Annemle beraber kendi hayatımı, nasıl bir insan olduğumu basit bir şekilde yazıya döktüm diyebilirim. Ben whatsapp uygulaması ve akıllı telefonlardan bahsettim. Ailemin bunların zararlı olduğuna dair düşünceleri vardı. Bu sebeple ben lise 1 dönemine kadar ailemden zeki telefon istek etmemiştim. Çünkü gereklilik de duymuyordum. Ailem bana zeki telefon alamdı ama annem bana piyano, çello aldı. Kendimi bu şekilde geliştirmeye başladım” dedi.

Maillerime bakma gereksinimiyle akıllı telefonla tanıştım

Maillerine bakmak ve okulla ilgili ilişkilerini denetim etme gereksinimini üzerine akıllı telefonla ve whatsapp uygulamasıyla tanıştığını anlatan Nil Çakırca, “Derslik guruplarımızdan arkadaşlarımızla olan iletişim ağının ne kadar hoş ve benim kendi benliğimi geliştirmemde kaslı bir etkiye sahip olduğunu gördüm. Bütün bunları hayatımdaki ufak anılarımı, arkadaşlarımın bana onarla derslik grubundan yardımda bulunduktan daha sonra beni yemeğe çıkarıp ufak Oscar heykelciği hediye ettiklerinden bahsettim. Ülkeme geri dönüp, ülkemdeki çocuklara benim edindiğim fırsatlardan edinebilmeleri için destekte bulunmak istediğimden bahsettim. Bunların haricen Amerika’daki eğitimin benim gelişimime, ülkeme geri döndüğümde daha yerlere gelebilmekte katkı maddesi sağlayacağından bahsettim” ifadelerini kullandı.

“Karşımdaki kişiyi nasıl etkilerim, diye hiç düşünmedim”

Yazdığım eserin haricen Harvard Üniversitesi Kabul Ofisi’nden de bir kişiyle mülakat yaptığını anlatan genç kız, sözlerine şöyle devam etti: “Gerçekten bu olağan tatbik sürecinde fazla karşılanmayan bir şey mülakat yapması. Görüşme yaptığım birey ülkeme niçin geri dönmek istediğimi sordu. Ben de Türkiye’deki eğitim sisteminin daha iyiye gitmesi için incelemeler yapmak istediğimden bahsettim. Çocukların hayal etmelerinin önünün açılması gerektiğinden bahsettim. Sahiden sohbet havasında geçen bir görüşmeydi. Bu mülakatta da karşımdaki kişiyi nasıl etkilerim diye hiç düşünmedim. daima kendim olmayı hedefledim. Ailem de bana defalarca doğruluğun ve dürüstlüğün hayatta bir yerlere getirebileceğini öğütlemişlerdi. Ben bu yüzden ayrıca mülakatımda ayrıca de yazdığım kompozisyonda kendim oldum, gerçek Nil ne ise onu yansıtmaya çalıştım.”

“Fazla mutluyum, önce ekonomi daha sonra hukuk okuyacağım”

Yurt dıştan arama motoru Google’da çalışan ablasının kendisi için manâlı bir rol model olduğunu bildiren Nil Çakırca, ablasından mülakatlarda da bahsettiğini söyledi. Kazandığı için fazla mutlu olduğunu belirterek duygularını paylaşan Nil Çakırca, “Herkesin hayallerindeki okuldur benim de hayallerimi süsleyen bir okuldu. Herkesin desteği ile yazdığım kompozisyonlar, sınavlardaki başarılarım, mülakatlardan harmanlanmış çok büyük bir sonucun içinden çıkıp hoş bir sonuca vardığım için fazla mutlu hissediyorum kendimi. Harvard’da ne okuyacağıma demin karar vermedim. Ekonomi okuduktan daha sonra hukuk okuluna devam etmek istiyorum. Bunun sonucunda başarılı bir hukukçu olarak, eğitim alanında güzel şeyler yapmayı hedefliyorum” dedi.

Abdülaziz Baydilli