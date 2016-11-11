Hasandağı eteklerinde orman yangını

Hasandağı’nın eteklerinde 11 gün önce çıkan yangında 100 hektarlık bölge yanmış içerisinde bulunan çoğu meşe ağacı kül olmuştu. Hasandağı eteklerinde bugün akşam saatlerinde her yerde başlayan yangına Orman müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ederken yine fazla sayıda meşe odunu ağacı kül oldu. Yangınlardan nedeniyle etrafta yer alan köy sakinleri 11 gün sonra bitmiş meydana çıkan yangının neden çıktığının araştırılmasını istiyor.

Hüseyin Özdere