Hasandede üzümünün pekmeze yolculuğu

YOZGAT (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Yozgat, Kırıkkale ve civar illerde yetiştirilen Hasandede üzümünün meşakkatli pekmez yolculuğu, bu yıl havaların zamanından önce soğuması nedeniyle erken başladı.

Yozgat’ta 55 bin 205 dekarlık alandaki üzüm bağlarında üretilen Hasandede üzümü, iri ve yuvarlak taneleri, salkımının orta irilikte, bol şıralı ve ince kabuklu olmasından dolayı pekmez yapımı için özellikle tercih ediliyor.

Kış aylarında kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve Anadolu’da yoğun tüketilen pekmez, üzüm üreticisinin meşakkatli uğraşları sonucunda ortaya çıkıyor.

Havaların soğumasıyla bu yıl erken başlayan üzümün pekmeze yolculuğu için çiftçiler, sabahın erken saatinde bağların yolunu tutuyor. Salkım salkım toplanarak kasalara yerleştirilen üzümler, ilk olarak özel pekmez toprağıyla buluşuyor. Ardından toprakla karışması için ezilen üzümler, kıvama geldikten sonra kaynatılmak üzere büyük kazanlara konuyor. Odun ateşinde 2-3 saat sürekli karıştırılarak kaynatılan üzümler, kıvama geldikten sonra ateşten alınarak süzgeçten geçiriliyor. Bekleme süresinin ardından kavanozlara alınan pekmez, satılmak üzere tezgahlardaki yerini alıyor.

– Kilogramını 20 lira

Üzüm ve pekmez üreticisi Kezban Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pekmez yapımının çok zor ve zahmetli olduğunu söyledi.

Toplayıp yıkadıkları üzümleri bağ oluğuna koyarak içine özel pekmez toprağı attıklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

“Toprakla birlikte üzümleri ezeriz. Ezilen üzümleri süzerek suyuyla posasını ayırırız. Leğenlerimize aldığımızı üzüm suyunu daha sonra odun ateşinin üzerindeki büyük kazanlara alarak 2-3 saat kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kıvamına geldikten sonra ocaktan indirdiğimiz kazanları dinlenmeye bırakıyoruz. Burada dinlendikten sonra pekmez oluyor. Pekmezimizi de sonra pazara götürür satarız. Bu yıl 200 kilogram kadar pekmez yapacağım, kilogramını 20 liradan satacağım.”

– “Emek var, kolay olur mu?”

Gelenek ve görenekleri sürdürerek pekmez yaptıklarını anlatan Şahin, “Üzümün pekmeze yolculuğu 2-3 günümüzü alıyor. Genellikle kışın tüketiyoruz. Kışın vitamin deposu olduğu için kullanıyoruz. Doğal bir şekilde yaparak çocuklarımıza yediriyoruz. Emek var, kolay olur mu?” diye konuştu.



Kış aylarında çocuklara, yaşlılara her sabah pekmez içirdiklerini ifade eden Şahin, kendilerinin bu yüzden hastane yüzü görmediklerini, pekmezle sağlık bulduklarını kaydetti.