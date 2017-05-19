Hasta nakil aracı devrildi: 1 yaralı
19 Mayıs 2017 Cuma, 19:20
SİVAS (AA) – Hafik ilçesinde, diyaliz hasta nakil aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Fuat Beyaz yönetimindeki 60 BA 438 plakalı hasta nakil aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sivas-Erzincan karayolunun Hafik ilçesi Tödürge Gölü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Beyaz, Zara Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Beyaz’ın, Zara Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde tedavi gören hastaları evlerine bırakıp döndüğü sırada kaza geçirdiği öğrenildi.