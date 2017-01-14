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Hasta nakil aracı otomobille çarpıştı: 3 yaralı

– Konya’da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen hasta nakil aracındaki 3 kişi yaralandı

14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:25

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KONYA (AA) – Konya’da hasta nakil aracının otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Kıyak yönetimindeki 42 S 7057 plakalı hasta nakil aracı, Konya’nın Kadınhanı ilçesinden aldığı hastayı, kent merkezindeki özel bir hastaneye getirirken Yeni İstanbul Caddesi Fırat Caddesi kavşağında, Selçuk Kılıç idaresindeki 06 FJ 0788 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Kazada ambulansla bulunan 3 kişi yaralandı. Kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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