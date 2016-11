Hasta öğrenci TEOG sınavına evinde girdi

SİVAS (AA) – Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, hastalığı nedeniyle 2016-2017 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına evinde giren Selçuk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Berra Şeker’i ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastalığı nedeniyle sene başından beri evde eğitim alan Berra Şeker, TEOG sınava görevliler eşliğinde evinde girdi.

Bazı öğrencilere hastalık ve farklı sebeplerden dolayı evde, hastanede, cezaevinde eğitim verdiklerini belirten Altınsoy, “Berra kızımız Selçuk Ortaokulu’na kayıtlı ama hastalığından dolayı bir süre okula gidemediği için sınavı da evinde yapıldı. Biz kendisine moral vermek ve başarılar dilemek amacıyla buradayız. Bir an önce sağlığına kavuşarak okulunda kendi arkadaşlarıyla kendi sınıfında eğitim göreceğine inanıyoruz. Devlet olarak biz artık her yerde her zaman çocuklarımızın eğitimini destekliyor ve katkıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Evde eğitim alarak derslerinden geri kalmadığı için çok mutlu olduğunu aktaran Berra Şeker, “Hastalığım süresince öğretmenlerim eve gelip ders anlattı. Şu ana kadar derslerim güzel geçti. Sınavın ilk oturumunda Türkçe soruları uzun olsa da güzel geçti.” açıklamasında bulundu.