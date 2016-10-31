Hasta yakınından örnek davranış

– Kırşehir’de hayırsever, vefat eden babası için aldığı motorlu hasta yatağını bağışladı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de hayırsever, vefat eden babasının 10 gün kullanabildiği motorlu hasta yatağını Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağışladı.

Merkeze bağlı Çayağzı köyünde tedavi gören Ramazan Çuğun (62), eylül ayında hayatını kaybetti. Babasını toprağa veren Rasim Çuğun, İstanbul’dan getirttiği ve babasının 10 gün kullanabildiği motorlu hasta yatağını başkalarının da faydalanması için bağışlama kararı aldı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileriyle görüşen Çuğun, yatağı kuruma bağışladı.

Rasim Çuğun, yatağı internet üzerinden siparişle aldığını belirterek, ihtiyacı olup da kullanan hastaların hayır duada bulunmasını arzu ettiğini söyledi.

Hastane yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yetiş de örnek davranışından dolayı Çuğun’a teşekkür ederek, “Hastanemiz bünyesinde kullanılmak üzere yatağı bağışlayan vatandaşımıza göstermiş olduğu duyarlı davranıştan ötürü teşekkür ederiz.” dedi.